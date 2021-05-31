شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليا بنسبة 24.2% والمستوردة بنسبة 35.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " الأميك " عن زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2021، حيث زادت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا بنسبة 24.2% لتصل إلى 28 ألفًا و5 مركبات خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى، مقارنة بـ22 ألفًا و551 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2020.

كما ارتفعت مبيعات سيارات الركوب المستوردة بنسبة 35.7% لتصل إلى 41 ألفًا و216 سيارة فى الفترة المذكورة، مقارنة بـ30 ألفًا و380 وحدة فى نفس فترة المقارنة من العام الماضى 2020.