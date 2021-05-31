شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال الفترة الحالية وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي كانت كالتالي ..

س. هل يمكن تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعـي؟

ج .جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

س. هل يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟

ج.لا يتم فقط إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك مع إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

س.هل يوجد تأثير على السيارات القديمة من جراء التحويل؟

ج. لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز الطبيعي القديم منها والحديث ولكن يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

س.ما هي العلاقة بين متر الغاز ولتر البنزين؟

ج.استهلاك متر الغاز يعادل استهلاك لتر البنزين

س.ما هى قوة تحمل الإسطوانة فــى حالــة وجــود تصادمـات مباشرة للسيارة؟

ج.اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، وتجتاز الإسطوانة اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.

س.ماهي تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعي ؟

ج.تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

س.هل يوجد تسهيلات لسداد قيمة تحويل السيارات للغاز ؟

ج.يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".