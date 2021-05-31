شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات المحمول الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الصيفية، فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية، اعتباراً من أول يونيو 2021 لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.