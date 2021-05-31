شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر .. والطماطم بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حسين الفيومي تاجر خضروات بالسوق إن كثرة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل عام في السوق بالإضافة إلى تراجع الطلب بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 4-6 جنيهات للكيلو، تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيه للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وأضاف أن أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.