الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر .. والطماطم بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال حسين الفيومي تاجر خضروات بالسوق إن كثرة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل عام في السوق بالإضافة إلى تراجع الطلب بسبب أزمة ، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 4-6 جنيهات للكيلو، تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيه للكيلو.   

 

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو. 

 

وأضاف أن أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو،  البطاطا بين 1.5- 2 جنيها، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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