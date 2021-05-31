شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 31-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365”، اليوم الاثنين 31-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن أهمها إعلان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 20 موظفا بديوان عام محافظة الجيزة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة وهى كالتالي:

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ20 موظفا بديوان عام محافظة الجيزة

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 20 موظفا بديوان عام محافظة الجيزة، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

رانيا المشاط تثمن جهود برنامج الأغذية العالمي بمصر لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، على توجيه الشكر، لمنجستاب هايلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.

تقرير لـ"الأميك": زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 30.7%

كشف آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" عن زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2021 بنسبة تبلغ 30.78% لتسجل 52 ألفا و931 مركبة، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2020، 69 ألف و221 سيارة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف للغاية وبقيمة جنيه واحد فقط، قياساً على سعر إغلاق الذهب خلال الأسبوع المنقضى، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري 817 جنيها للجرام.

التخطيط: إنشاء حاضنة أعمال بجامعة بنها لنشر ثقافة ريادة الأعمال

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 اتفاقية تعاون مع جامعة بنها، حول نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فكر العمل الحر بين الشباب عن طريق حملة المليون ريادى، حيث وقعت الاتفاقية غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030.

رئيس مصلحة الجمارك: تقليص زمن الإفراج الجمركى حتى تكون الموانئ بوابات عبور فقط

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أننا ماضون، بدعم كبير ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك.

قطاع الأعمال: 7 مليارات جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية بمصانع الغزل والنسيج

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والعضوين المنتدبين للشؤون المالية والفنية.