شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 31-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 31-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.



إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، غاز مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ليسيكو مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة-رواد، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشمس للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قناة السويس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية. إيقاف تداول 32 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ البويات والصناعات الكيماوية-باكين، غاز مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ليسيكو مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة-رواد، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشمس للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك قناة السويس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بلتون المالية القابضة، الدولية للمحاصيل الزراعية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 107 ملايين جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه. البورصة تخسر 107 ملايين جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 979.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.93%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 58.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50.3 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3985 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1232 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

المصريين للإسكانأعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 240 مليون جنيه إلى 264 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه موزعة على عدد 96 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية في 31/12/2020، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد. المصريين للإسكانأعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 240 مليون جنيه إلى 264 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه موزعة على عدد 96 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية في 31/12/2020، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل 730 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 88 مليون جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي الخسائر العام إلى 105 مليون جنيه. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات تشغيل 730 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2020 ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 88 مليون جنيه، ووصل نصيب المساهمين من صافي الخسائر العام إلى 105 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القاهرة للإسكان والتعمير، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.8 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، 330 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 725 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة شركة بي انفستمنتس القابضة 1.9 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، بي انفستمنتس القابضة، 65103 سهم، 140 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن نتائجها المالية المجمعة عن الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي والمنتهية في 31 مارس عام 2021، ووصل إجمالي المبيتعات المتعاقد عليها إلى 1.85 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة بيع 333 وحدة تم تحقيقها بصورة رئيسية من مبيعات الوحدات السكنية، وحقق إجمالي المبيعات زيادة نسبتها 114% مقارنة بالربع الأول من 2020، وبلغت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام 849 مليون جنيه بنسبة زيادة 60%، ووصل صافي الربح إلى 100 مليون جنيه بنسبة نمو 235%.

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، ووصل صافي أرباح 50.4 مليون جنيه مقارنة بـ50.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وأعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اعتماد مجلس الإدارة المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 أبريل عام 2021، وحققت الشركة عجزًا بلغ 4.421 مليون جنيه مقابل فائض قدره 12.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل فائض مستهدف قدره 8.564 مليون جنيه لنفس الفترة.

كما أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، اعتماد مجلس الإدارة المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 أبريل عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 82.5 مليون جنيه مقابل مبلغ قدره 97.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.





بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تعيين حازم بدران وطارق طنطاوي في منصبي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة وأعضاء مجلس إدارة منتدبين، وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2021.