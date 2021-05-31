شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتى السعودية وأبو ظبي بآخر جلسات مايو.. وهبوط البحرين ودبى والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر مايو، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.03% رابحًا 3.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10551.23 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.7% رابحًا 45.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6558.71 نقطة، وربح رأس المال السوقي 635 مليون دهم عند مستوى 924.667 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.70% خاسرًا 10.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.62 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.41% خاسرًا 11.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2797.52 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 9 قطاعات.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحًا 3.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10551.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.44% خاسرًا 343.73 نقطة ليغلق عند مستوى 23519.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 464.2 مليون سهم بقيمة 13.4 مليار ريال.

صعدت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 9.25%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.92%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.41%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.12%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.03%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاعي المرافق العامة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%.

وقفز 77 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.93%، وتراجع 102 سهمًا على رأسها سهم "العبداللطيف" بنسبة 3.69%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 3.19%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 3.07%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% خاسرًا 10.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1527.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 510.2 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 40.87% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.04%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.41% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.62%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسرًا 11.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2797.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.4 مليون سهم محققة ما قيمته 150 مليون درهم من خلال تنفيذ 2841 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.78%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.75%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.08%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.84%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.54%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.2 مليون ورقة بقيمة 36.5 مليون درهم.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرًا 0.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6210.90 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحًا 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6740.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسرًا 5.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5182.21 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسرًا 5.49 نقطة ليغلق عند مستوى 5408.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 340.8 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.7 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 9.69%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.82%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.26%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.49%، 0.22%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.7% رابحًا 45.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6558.71 نقطة، وربح رأس المال السوقي 635 مليون دهم عند مستوى 924.667 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 255.5 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 5917 صفقة.

وصعد قطاعا البنوك والتأمين ببورصة أبو ظبي بنسبة 2.38%، 0.08%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.06%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 3.18%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.86%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 2.53%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 701.8 مليون درهم.