شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: إنشاء مقر جديد بالعياط والتنسيق لتدشين آخر بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على مقر جديد بمدينة العياط بجنوب الجيزة وذلك لتقديم الخدمات للتجار هناك، وذلك في إطار خطة التطوير الشامل لغرفة الجيزة التجارية والتوسع في مختلف مدن ومراكز المحافظة تيسيرا على التجار من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن التعاقد على مقر جديد بمدينة العياط ليكون مقرا رابعا للغرفة بخلاف المقر الرئيسي بميدان الجيزة ومقر السادس من أكتوبر ومقر البدرشين، موضحا أن التوسع فى إنشاء مقرات في مختلف أنحاء المحافظة نظرا لأن المحافظة ممتدة لها امتداد أكثر من 100 كيلومتر طولي وقطاع طولي منه علي شريط النيل وتضم أكثر من 20 مركزا ومدينة وحي ولذلك فأنها تعد من المحافظات مترامية الأطراف ولذلك بحثت الغرفة التخفيف على أعضاء الجمعية العمومية بتوفير مقرات في أماكن مختلفة، موضحا أن عدد أعضاء الغرفة وصل إلى 250 ألف تاجر.

وأوضح إمبابي في بيان للغرفة أنه وفقا للاتفاق المبرم مع جامعة القاهرة فإنه من المقرر أن يشرف مركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة على التجهيزات الأخيرة والذي من المقرر بدء تشغيله لخدمة الأعضاء خلال شهر أغسطس القادم.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن خطة الغرفة في التوسع وتخصيص مقرات جديدة فإنه من سيتم التعاقد على مقر اخر بمدينة الوراق لخدمة شمال المحافظة وخدمة أعضاء الغرفة من هناك.