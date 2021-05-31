شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 31-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 31-5-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 19.01 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 19.04 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقرت أسعار الدولار اليوم، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.01 جنيه للشراء .

19.17 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.02 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.04 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.05 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.