شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطى المزارع بـ19جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار جميع أصناف الأسماك عدا الثعابين التي شهدت ارتفاعا في الأسعار اليوم الاثنين 31-5-2021 ، وسجل السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

واستقر سعر البلطي المزارع 1 ليتراوح بين 22-26 جنيها للكيلو، أسعار البلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110جنيهات للكيلو، وسعر المرجان "1" يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.