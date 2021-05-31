شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تثمن جهود برنامج الأغذية العالمي بمصر لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، على توجيه الشكر، لمنجستاب هايلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، على مجهودات التعاون خلال الفترة الماضية، مع انتهاء فترة توليه مسئولية البرنامج في مصر، ليتولى منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في مصر لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مشروعات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في مصر.

وينفذ برنامج الأغذية العالمي، برنامج للتنمية الزراعية والريفية بصعيد مصر، وخلال مرحلته الأولى تم تنفيذ عدد من الشراكات والمشروعات، في 63 قرية في خمس محافظات، وخلال فبراير الماضي، عقدت وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع مسئولي البرنامج لمناقشة الخطة المقترحة للتوسع في البرنامج وكيفية التكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال العام الماضي، أعدت وزارة التعاون الدولي، فيلما مشتركًا مع برنامج الأغذية العالمي، تحت عنوان «ما وراء الغذاء» حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصل الفيلم على فرصة للعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أثناء الاحتفال بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين.

وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام خلال العام الماضي تقديرًا لجهوده المبذولة للقضاء على الفقر والجوع وتحسين الظروف المواتية للسلام.

برنامج الأغذية العالمي، هو أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، وينفذ مشروعاته في مصر بتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022.

وتسجل المحفظة الجارية مع البرنامج 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.