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شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تثمن جهود برنامج الأغذية العالمي بمصر لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في مصر لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع مشروعات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والريفية في مصر.
وينفذ برنامج الأغذية العالمي، برنامج للتنمية الزراعية والريفية بصعيد مصر، وخلال مرحلته الأولى تم تنفيذ عدد من الشراكات والمشروعات، في 63 قرية في خمس محافظات، وخلال فبراير الماضي، عقدت وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع مسئولي البرنامج لمناقشة الخطة المقترحة للتوسع في البرنامج وكيفية التكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام خلال العام الماضي تقديرًا لجهوده المبذولة للقضاء على الفقر والجوع وتحسين الظروف المواتية للسلام.
برنامج الأغذية العالمي، هو أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، وينفذ مشروعاته في مصر بتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022.
وتسجل المحفظة الجارية مع البرنامج 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.