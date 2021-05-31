شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 107 ملايين جنيه ليغلق عند مستوى 655.838 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 10309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12773 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3985 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة.