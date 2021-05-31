شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 31-5-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، في حين سجل سعره ببنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامي استقر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.