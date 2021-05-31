شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"الأميك": زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 30.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" عن زيادة مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2021 بنسبة تبلغ 30.78% لتسجل 52 ألفا و931 مركبة، حيث سجل الربع الأول من العام الماضي 2020، 69 ألف و221 سيارة .

وسجلت زيارة فى مبيعات سيارات الركوب بنسبة 36% خلال الربع الأول من 2021، كما شهد سيارات النقل التشاركى تراجع بنسبة 13.4%، بالاضافة إلى زيادة مبيعات الشاحنات التجارية بنسبة 37% .

وفقا لتقرير "الأميك" قفزت مبيعات سيارات الركوب “الملاكى” فى مصر بنسبة 67.4% لتصل إلى 19 ألفًا و525 مركبة خلال مارس الماضي، مقارنة 11 آلاف و662 وحدة، في الفترة المقابلة من العام السابق .