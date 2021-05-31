شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع وسط انخفاض العملة الأمريكية وإغلاق "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن إغلاق أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة.



وتشهد وول ستريت عطلة رسمية اليوم حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة ما يعرف بيوم الذكرى.



وانخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



كانت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب قد ارتفعت يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.4% أو ما يعادل 6.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1905.30 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5% ومكاسب شهرية بنسبة 7.8%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1910.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1913.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1908 دولارات.