شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع خلال التعاملات بعد تحقيق مكاسبه في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تعاملات هادئة نتيجة إغلاق الأسواق في وول ستريت بسبب عطلة رسمية.



وتشهد وول ستريت عطلة رسمية اليوم حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة ما يعرف بيوم الذكرى.



وانخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



كانت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز قد انخفضت في جلسة الجمعة بنسبة 0.8% أو ما يعادل 53 سنتا وأغلقت عند 66.32 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% ومكاسب شهرية أيضا بأكثر من 4%، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.57 دولار وأقل سعر عند 66.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلق عند 68.72 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4% ومكاسب شهرية بنسبة 2.9%، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 69.2 دولار.



وعلى صعيد التداولات اليوم، ارتفعت عقود "نايمكس" بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 66.9 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود "برنت" بنسبة 0.8% إلى 69.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.8 دولار وأقل سعر عند 68.7 دولار.