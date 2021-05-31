شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع فى مستهل تعاملات الأسبوع بفضل توقعات الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح ،حيث يدعم الأسعار بالفترة الحالية توقعات طلب عالمي قوى على الوقود خلال الربع الثالث من هذا العام ،ويطغي تأثير ذلك على العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية بعد رفع العقوبات الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.1% إلى مستوي 67.29$ ، من مستوى الافتتاح عند 66.60$، وسجل أدنى مستوي عند 66.43$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 69.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.99$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.77$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين ونصف عند 67.49$ للبرميل.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 69.82$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 3.9% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل توقعات الطلب العالمي ، وهبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

مع توالي صدور البيانات الاقتصادية الإيجابية فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الولايات المتحدة والصين ،تتحسن مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع مستويات الطلب على الوقود.

وفى ظل التقدم المستمر فى وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ، خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة ،وبعد إعلان بعض الحكومات فعليا تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،تشير معظم التوقعات إلى تسارع وتيرة الطلب العالمي على الوقود خلال الربع الثالث من هذا العام.

ينطلق غدا الثلاثاء ،الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف"أوبك بلس" لمناقشة تطورات السوق وتحديد مستويات الإنتاج خلال حزيران/يونيو.

وقالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي ، من المرجح التزام المجموعة العالمية بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لكبح إمدادات النفط خلال اجتماع أوائل حزيران/ يونيو المقبل ،خاصة بعد موازنة توقعات تعافي الطلب مقابل زيادة محتملة فى الإمدادات الإيرانية.

ودخلت الحكومة الإيرانية والقوى العالمية فى محادثات مكثفة فى فيينا منذ نيسان/أبريل الماضي بهدف التوصل إلى خطوات تعود من خلالها طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق المبرم فى عام 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من الاتفاق فى عام 2018 ، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية.