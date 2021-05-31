شكرا لقرائتكم خبر عن 40% توفيرًا للطاقة.. تعرف على أهمية العزل الحراري بالمباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق المملكة خلال هذه الأيام ارتفاعاً في درجات الحرارة لمعظم المناطق والتي تشير إلى دخول فصل الصيف مما يجعل المستهلكين عموماً بالاهتمام في تشغيل المكيفات والاعتماد عليها بصورة دورية.

وبين المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهمية تفعيل تقنية العزل الحراري في المنازل الحديثة والمنشآت التجارية والصناعية، مبينًا أن هناك فوائد عدة من استخدام هذه التقنية، على رأسها الترشيد الكبير أثناء استخدام الطاقة داخل أي مبانٍ يشملها العزل.

وتشير الإحصائيات أن العزل الحراري يوفر إلى ٤٠% من استهلاك الطاقة، لأنه يوفر درجة حرارة مقبولة داخل المبنى في الصيف والشتاء مما يقلل من استهلاك الطاقة في الحصول على درجة الحرارة المناسبة.

وبينت كفاءة أن العزل الحراري يشمل ثلاثة أنظمة النظام الأول، وهـو نظام الجدار الواحد المبني من الطوب الأسـمنتي المعزول بشـريحة واحدة من مادة البولي ستايرين المبثوق أو الممدد، أما النظام الثاني هــو النظام التقليدي، ويعد الحل الأكثر انتشارًا، وفي هـذا النظام يتـم بنـاء جداريـن متوازيين، وتُركب أنواع العزل الحراري بين فـراغ الجداريـن، والنظام الثالث هو نظـام العزل مــن الخــارج؛ إذ يتم تثبيت العوازل الحرارية على الجدران الخارجية للمبنى، ويتـم تغليفه تمامًا، ثم يتم تركيب التشطيبات الخارجية من الخارج".

وفيه جولة ميدانية على مباني شرق مدينة الرياض اتضح أن معظم المباني معزولة بأحد أنظمة العزل المعترف فيها.

وأكد المقاول ناصر بن نافع أن جميع الفلل التي أشرف عليها معزولة تماماً بالأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الفوائد التي يجنيها صاحب السكن عديدة من خلال عدم دخول الحرارة للمبنى إضافة والأهم تقليل استهلاك الطاقة.

من جهته قال عبدالله العازمي أحد المواطنين المتملكين حديثا للمسكن: "من الشروط التي فرضتها على المطور العقاري أن يكون المبنى معزولا، لأننا نشاهد الحملات التوعوية وأهمية العزل بالمباني وهذا أمر مهم، في السابق كان العزل بطرق تقليدية أما الآن أصبح العزل بطرق حديثة لها انعكاسات ايجابية على صاحب المنزل".

اليوم - الرياض

تشهد مناطق المملكة خلال هذه الأيام ارتفاعاً في درجات الحرارة لمعظم المناطق والتي تشير إلى دخول فصل الصيف مما يجعل المستهلكين عموماً بالاهتمام في تشغيل المكيفات والاعتماد عليها بصورة دورية.

وبين المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهمية تفعيل تقنية العزل الحراري في المنازل الحديثة والمنشآت التجارية والصناعية، مبينًا أن هناك فوائد عدة من استخدام هذه التقنية، على رأسها الترشيد الكبير أثناء استخدام الطاقة داخل أي مبانٍ يشملها العزل.

وتشير الإحصائيات أن العزل الحراري يوفر إلى ٤٠% من استهلاك الطاقة، لأنه يوفر درجة حرارة مقبولة داخل المبنى في الصيف والشتاء مما يقلل من استهلاك الطاقة في الحصول على درجة الحرارة المناسبة.

وبينت كفاءة أن العزل الحراري يشمل ثلاثة أنظمة النظام الأول، وهـو نظام الجدار الواحد المبني من الطوب الأسـمنتي المعزول بشـريحة واحدة من مادة البولي ستايرين المبثوق أو الممدد، أما النظام الثاني هــو النظام التقليدي، ويعد الحل الأكثر انتشارًا، وفي هـذا النظام يتـم بنـاء جداريـن متوازيين، وتُركب أنواع العزل الحراري بين فـراغ الجداريـن، والنظام الثالث هو نظـام العزل مــن الخــارج؛ إذ يتم تثبيت العوازل الحرارية على الجدران الخارجية للمبنى، ويتـم تغليفه تمامًا، ثم يتم تركيب التشطيبات الخارجية من الخارج".

وفيه جولة ميدانية على مباني شرق مدينة الرياض اتضح أن معظم المباني معزولة بأحد أنظمة العزل المعترف فيها.

وأكد المقاول ناصر بن نافع أن جميع الفلل التي أشرف عليها معزولة تماماً بالأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الفوائد التي يجنيها صاحب السكن عديدة من خلال عدم دخول الحرارة للمبنى إضافة والأهم تقليل استهلاك الطاقة.

من جهته قال عبدالله العازمي أحد المواطنين المتملكين حديثا للمسكن: "من الشروط التي فرضتها على المطور العقاري أن يكون المبنى معزولا، لأننا نشاهد الحملات التوعوية وأهمية العزل بالمباني وهذا أمر مهم، في السابق كان العزل بطرق تقليدية أما الآن أصبح العزل بطرق حديثة لها انعكاسات ايجابية على صاحب المنزل".