شكرا لقرائتكم خبر 526 ألف سند رقمي عبر منصة نافذ في عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقبلت المنصة 242 ألف مستفيد عبر موقعها الالكتروني nafith.sa، فيما بلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 526 ألف سند، حيث تتيح المنصة إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر الكتروني بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية، والتي يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين وتوثيق ذلك واعتماده الكترونيا.
وتعمل المنصة حاليا على تدشين خدمتي سداد السندات، والتنفيذ بالتراضي، تمهيدا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة (نافذ) بتوفير بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ الكترونيا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة (نافذ) من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا.
منصة «نافذ»
أطلقتها وزارة العدل قبل عام
استقبلت 242 ألف مستفيد
أصدرت 526 ألف سند
المميزات:
- تتيح إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر الكترونيا بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية.
- تعمل حاليا على تدشين خدمتي سداد السندات والتنفيذ بالتراضي، لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
- توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ تحفظ حقوق جميع الأطراف.
- تضمن اكتمال متطلبات السندات وسرعة إعادة الحق لأصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ.
- تسهم في زيادة موثوقية السندات وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
- تمكن من مراجعة سندات التنفيذ الكترونيا.
- ترفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع.
- تقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي.
- تحفز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين قبل تحويل السند إلى المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 526 ألف سند رقمي عبر منصة نافذ في عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.