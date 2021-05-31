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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية تنموية وخدمية طرحتها أمانة الأحساء عبر منصة الاستثمار البلدي « فرص» خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و 8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء، أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.