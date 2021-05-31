شكرا لقرائتكم خبر 50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و 8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.
وأوضحت أمانة الأحساء، أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.