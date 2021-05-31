الاقتصاد

50

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- بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية تنموية وخدمية طرحتها أمانة الأحساء عبر منصة الاستثمار البلدي « فرص» خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و 8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء، أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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