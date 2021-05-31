«الاستثمارات الرائدة» تنضم لرابطة إيسلا الدولية

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وتعد (ISLA) رابطة دولية تأسست في عام 1989، وتضم أكبر وأعرق المنظمات الاستثمارية والمالية لتمثيل المصالح المشتركة للمشاركين في إقراض الأوراق المالية، وتعمل بشكل وثيق مع المنظمين في جميع أنحاء العالم، وتشمل أنشطتها الأسواق والأنظمة التنظيمية الاحترازية، بالإضافة إلى حماية المستثمرين، حيث أسهمت في عدد من مبادرات الأسواق الرئيسة، بما في ذلك تطوير قانون أسواق المال في المملكة المتحدة واتفاقية الإقراض ذات المعايير الصناعية، اتفاقية إقراض الأوراق المالية العالمية الرئيسة (GMSLA)، كما تضم في عضويتها أكثر من 140 عضوا يمثلون أكثر من 4000 عميل من شركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول والبنوك وأمناء الحفظ.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة علي المنصور أن هذه المبادرة هي جزء من خطة «الرائدة» لدراسة المعايير العالمية في سوق إقراض الأوراق المالية مع الأخذ بالاعتبار اللائحة المعدلة لإقراض الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وأضاف أن انضمام الرائدة لهذه الرابطة هو نتاج لجهودها في تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالمنتجات الاستثمارية والعمليات الإدارية المرتبطة بها، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية مستدامة تستهدف تمكين النمو المعرفي والتعاون المستمر مع المؤسسات المحلية والعالمية للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع الاستثماري في المملكة، حيث تتبع الرائدة منهجية واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع مقدمي الخدمات المالية، يخضع بموجبها مقدمو الخدمات إلى معايير صارمة في مرحلة الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) تشمل مراجعة البنية التحتية المتعلقة بالتقنية والحوكمة لتلك المؤسسات المالية.
وأوضح أن شركة الاستثمارات الرائدة تعمل على تنمية عوائد المؤسسة العامة للتقاعد الاستثمارية وتخفيض تكاليف إدارة الاستثمار من خلال تطبيق أعلى المعايير الاستثمارية الدولية ومعايير الالتزام والحوكمة في أداء مهامها ومسؤولياتها، وتتبع منهجيات شمولية لإدارة المخاطر خاصة بما يتعلق بمعايير GIPS لعرض تقارير الأداء والمخاطر الاستثمارية.
الرابطة الدولية لإقراض الأوراق المالية (إيسلا)
تأسست عام 1989
- تضم أكبر وأعرق المنظمات الاستثمارية والمالية لتمثيل المصالح المشتركة للمشاركين في إقراض الأوراق المالية
- تعمل بشكل وثيق مع المنظمين في جميع أنحاء العالم
- تضم في عضويتها أكثر من 140 عضوا
- يمثل أعضاؤها أكثر من 4000 عميل من شركات التأمين وصناديق التقاعد
- تشمل أنشطتها الأسواق والأنظمة التنظيمية الاحترازية، بالإضافة إلى حماية المستثمرين
أسهمت في عدد من مبادرات الأسواق الرئيسة مثل:
- تطوير قانون أسواق المال في المملكة المتحدة
- اتفاقية الإقراض ذات المعايير الصناعية
- اتفاقية إقراض الأوراق المالية العالمية الرئيسة (GMSLA)
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