وزير الموارد

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وشهد اللقاء استعراض «استراتيجية الوزارة لسوق العمل» التي تهدف إلى إحداث إصلاحات جـذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص وبعض المنجزات التي حققتها.
وأكد الراجحي حرص منظومة الموارد البشرية على استمرارية الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية في جميع قرارات الوزارة ومبادراتها المتعلقة بسوق العمل، منوها إلى ضرورة العمل المشترك والاستماع إلى الآراء والمقترحات ورسم التوجهات المستقبلية معا.
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