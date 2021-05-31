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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أمس لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية.

وشهد اللقاء استعراض «استراتيجية الوزارة لسوق العمل» التي تهدف إلى إحداث إصلاحات جـذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص وبعض المنجزات التي حققتها.

وأكد الراجحي حرص منظومة الموارد البشرية على استمرارية الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية في جميع قرارات الوزارة ومبادراتها المتعلقة بسوق العمل، منوها إلى ضرورة العمل المشترك والاستماع إلى الآراء والمقترحات ورسم التوجهات المستقبلية معا.