شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أداء شهري لمؤشر أبوظبي منذ يناير ولدبي منذ نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 605 ملايين درهم محصلة شراء المحافظ في الأسواق

1.9 مليار درهم ضخ المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي

حققت الأسهم المحلية مكاسب قوية في تعاملات شهر مايو/ أيار، مع انفتاح شهية المستثمرين على شريحة واسعة من الأسهم، مدفوعة بحالة التفاؤل السائدة بفعل الأداء القوي على صعيد الاقتصاد المحلي، والنتائج الإيجابية لكثير من الشركات المدرجة، إضافة إلى انتعاش القطاع العقاري.

وتباينت إغلاقات المؤشرات في آخر جلسات الشهر مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 0.7% في مقابل نزول مؤشر سوق دبي 0.41%، وسط سيولة 1.8 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و149.9 مليون درهم في سوق دبي. وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 5 صفقات على أسهم شركة «أسمنت رأس الخيمة» بقيمة 68.5 مليون درهم على كميات بعدد 68.5 مليون سهم. وكان الداعم المباشر لمؤشر سوق أبوظبي خلال الجلسة سهم «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 3.18% بينما تعرض سوق دبي لضغوط من «إعمار العقارية» مع تراجعه 1.74%، إلا أن سهم «الإمارات دبي الوطني» حدّ من هبوط المؤشر نتيجة ارتفاعه 1.84%.

الأداء الشهري

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع شهري 8.47% عند مستوى 6558.7 نقطة بدعم قوي من أسهم القطاع المصرفي والعقارات والاستثمار، بينما صعد سوق دبي 7.37% إلى 2797.52 نقطة بفضل المكاسب القوية لمعظم الأسهم، لاسيما البنوك والعقار.

وهذا ثامن شهر من المكاسب لمؤشر أبوظبي والأفضل منذ يناير الماضي. كذلك كان الشهر الأفضل لسوق دبي المالي منذ نوفمبر 2020، والارتفاع الشهري الثالث على التوالي للمؤشر.

وتعززت هذه الارتفاعات بفضل الشراء الأجنبي والمؤسسي كذلك، بعد أن بلغ صافي استثمارات المحافظ الاستثمارية 604.8 مليون درهم كمحصلة شراء في سوقي أبوظبي ودبي، بينما بلغ صافي استثمارات الأجانب 1.9 مليار درهم كمحصلة شراء في أبوظبي، في مقابل صافي استثمار بـ 116.8 مليون درهم كمحصلة بيعية في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية بلغت 40.9 مليار درهم، منها 35.73 مليار درهم في سوق أبوظبي، و5.18 مليار درهم في سوق دبي، فيما سجلت الكميات المتداولة 8.97 مليار سهم، توزعت بواقع 5.3 مليار سهم في أبوظبي، و3.67 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 145.2 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً خلال مايو/ أيار بنسبة 8.47% إلى مستوى 6558.7 نقطة، معززاً بارتفاعات المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 15.19% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 18.4% و«أبوظبي التجاري» 8.29% و«أبوظبي الإسلامي» 14.7%.

وزاد قطاع العقار 3.98% نتيجة صعود «الدار» 4% و«رأس الخيمة العقارية» 3.91%.

وارتفع قطاع الاتصالات 2.27% مدعوماً بمكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 5% بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 4.74% و«إشراق» 4.49% و«الواحة كابيتال» 12.93%.

وارتفع قطاع السلع 13.17% مدفوعاً بارتفاع سهم «أغذية» 8.57%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 8.73% متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 11.92% و«دانة غاز» 5% و«طاقة» 0.74%.

سوق دبي

وقفز مؤشر سوق دبي المالي على أساس شهري 7.37% إلى مستوى 2797.52 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة. وارتفع قطاع البنوك 8.14% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 7.2% و«الإمارات دبي الوطني» 10.84%.

وزاد قطاع العقار 8.68% نتيجة صعود «إعمار العقارية»، 5.9% و«إعمار للتطوير» 28%، و«إعمار مولز» 6.5 %، و«ديار» 14.23%، و«داماك» 13.3%، والاتحاد العقارية «5.3%.

وارتفع قطاع الاستثمار 6.7% مدفوعاً بمكاسب «دبي للإستثمار» 7.14% و«دبي المالي» 6.6% فيما انخفض «شعاع كابيتال»1.1%. كما ارتفع قطاع النقل 5.61% مع ارتفاع «العربية للطيران» 7 % و«أرامكس» 4.8% أمام تراجع «الخليج للملاحة» 2.4 %.

وعلى صعيد السيولة الشهرية في سوق أبوظبي، فقد تركزت على سهم «العالمية القابضة» بنحو 11.7 مليار درهم مغلقاً عند 95 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 8.36 مليار درهم، ليغلق عند مستوى 16.86 درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» مستقطباً 5.8 مليار درهم من السيولة وأقفل عند 3.99 درهم، وجاء رابعاً في الترتيب «الدار العقارية» بـ4.5 مليار درهم ليغلق عند 3.65 درهم.

وفي سوق دبي، استحوذ «إعمار العقارية» على حصة الأسد من التداولات بـ1.25 مليار درهم، مغلقاً سعره عند 3.95 درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة وصلت إلى 808.25 مليون درهم ليغلق عند مستوى 1.96 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي اجتذب نحو 700 مليون درهم من السيولة وأقفل عند 4.77 درهم. كما استأثر «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بـ344.5 مليون درهم ليغلق عند 13.8 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

بشأن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي خلال مايو/ ايار، تصدر القائمة «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 44% مغلقاً عند 2.88 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للفنادق» بصعوده 42.59% ليغلق عند 3.75 درهم، ثم «بلدكو» الذي أغلق مرتفعاً 31.25% عند مستوى 0.273 درهم.

وفي المقابل، سجل «صناعات أسمنت الفجيرة» التراجع الأكثر بنسبة 13.86% ليغلق عند 0.704 درهم، تلاه «الشارقة للتأمين» بهبوطه 18.18% وإغلاقه عند 1.44 درهم، ثم «الإمارات للتأمين» منخفضاً 15.89% إلى 6.35 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «الإمارات للمرطبات» وقفز 50% إلى مستوى 7.05 درهم، تلاه «الصناعات الوطنية القابضة» بارتفاعه 32.2% وإغلاقه عند 2.71 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بصعوده 28% إلى مستوى 3.52 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «الفرودس القابضة» بنسبة 9.9% مغلقاً عند 0.569 درهم، تلاه «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» منخفضاً 8.8% ومغلقاً عند 4.1 درهم، بينما هبط «تكافل الإمارات» 6.06% إلى 1.55 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق العاصمة خلال شهر مايو، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 1.92 مليار درهم محصلة شراء، منها 12.16 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.9 مليار درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 1.92 مليار درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 293.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.62 مليار درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 375.57 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 375.57 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 23.98 مليون درهم محصلة بيع العرب، و116.8 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و 234.78 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في مايو/ أيار، وبصافي استثمار بلغ 604.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 474.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و130.25 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 604.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 474.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و130.25 مليون درهم محصلة بيع في دبي.