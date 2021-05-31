شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة لوتاه تدخل قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع «سانثيجيري» الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة شركات لوتاه، عن دخول قطاع الرعاية الصحية المزدهر في الإمارات بالتعاون مع مجموعة سانثيجيري الهندية المتخصصة في طب الأيورفيدا والسيدها. وشاركت مجموعة لوتاه في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في الشرق الأوسط، كما أدت دوراً رئيسياً في تحقيق مكانة رائدة للإمارات بين أبرز الدول المتطورة صناعياً في العالم.

وستفتتح المجموعة مركز رعاية صحية شاملاً يقدم مجموعة متكاملة من علاجات الطب التقليدي والتكميلي والبديل، وتستهل مجموعة لوتاه مشاريعها بإنشاء مركز سانثيجيري للرعاية الصحية الشاملة، وهو مركز رعاية صحية متكامل في منطقة دبي موتور سيتي ذات الطبيعة الساحرة والأجواء الهادئة.

وسيفتتح المركز أبوابه رسمياً أوائل الشهر القادم، حيث سيقدم مجموعة من الأساليب العلاجية الشاملة أهمها العلاج بالأيورفيدا والعلاج التجانسي والوخز بالإبر وتقويم العظام والعمود الفقري والعلاج بالتغذية واليوجا والتأمل، والتي تتعامل مع مجموعة من المشاكل الصحية الحادة والمزمنة. وسيضم المركز المميز مقهى أيورفيدا ومتجراً حصرياً للبيع بالتجزئة.

إبراهيم سعيد لوتاه

وقال إبراهيم سعيد أحمد لوتاه، رئيس مجموعة شركات لوتاه: «سيكون مركزنا الشامل والفريد من نوعه واحداً من أكبر المراكز الصحية في الإمارات، وسيقدم مجموعة متنوعة من العلاجات البديلة، ويهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية والدعم بما يضمن تحسين صحتهم العقلية والنفسية. وتتمحور خطتنا حول تعزيز شبكة الأعمال والتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عبر إنشاء مركز واحد في كل دولة خلال الأعوام الخمسة القادمة».

وأضاف: رسّخت مجموعتنا مكانتها في العديد من القطاعات الصناعية، بما فيها العقارات والبناء والاستثمار والسيارات والضيافة والزراعة وقطاع الأغذية والمشروبات وغيرها. ويأتي إطلاق أعمالنا في مجال الرعاية الصحية في الوقت المناسب، حيث أدرك العالم أهمية مفهوم الصحة الشاملة بعد الأزمة الحالية، فضلاً عن سعي الناس لإيجاد أساليب بديلة لعلاج أمراضهم المزمنة والسيطرة عليها.

وتعمل مجموعة سانثيجيري، ومقرها ولاية كيرالا الهندية، على نشر النظام الطبي الهندي التقليدي، حيث أسست تسعة مراكز صحية و30 مستشفى أيورفيدا وسيدها وما يزيد على 600 عيادة خارجية وكليتين للطب وأربع مؤسسات للمهن الطبية منتشرة في مختلف المدن الكبرى في الهند وخارجها.