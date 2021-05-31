شكرا لقرائتكم خبر عن "يوروفيجن" تظفر بمتابعة واسعة من شريحة الشباب على نقلها الحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

استقطبت مسابقة "يوروفيجن" التي تُعتبَر أكبر حدث موسيقي ينقل بالبث الحيّ في العالم بحسب المسوّقين لها، نحو 183 مليون مُشاهِد عبر شاشات التلفزيون، وحظيت بإقبال واسع من الشباب.

وبلغ معدل الجمهور في 36 دولة بثت النهائي الذي أقيم في 22 أيار/مايو في روتردام الهولندية، وفازت بها فرقة الروك الإيطالية "مونيسكين"، نحو 40,5 في المئة، أي بزيادة أربع نقاط عن النسخة السابقة عام 2019، وفق ما أوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظم المسابقة.

أما نسبة المشاهدين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، فزادت سبع نقاط مئوية لتصل إلى 52,8%.

وبلغ عدد المشاهدات عبر قناة "يوتيوب" الخاصة بالحدث نحو 50,6 مليوناً في 234 دولة، 71% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.

وقال المشرف التنفيذي على الحدث مارتن أوستردال، إن "النجاح الهائل الذي حققته فرقة مونيسكين وعدد من الأغنيات الأخرى هذه السنة، يوضح أن تأثير مسابقة يوروفيجن بات أقوى من أي وقت مضى، حتى في عامها الخامس والستين".

وقد فازت فرقة "مونيسكين" عن أغنيتها "زيتي إي بووني" التي سبق أن نالت بها جائزة الدورة الحادية والسبعين لمهرجان سان ريمو الإيطالي.

وهذه المرة الثالثة التي فيها تحقق إيطاليا الفوز في هذه المسابقة، وبلغ عدد الجمهور الإيطالي الذي تابع النهائي هذه السنة ذروته منذ عام 2011.

أما في هولندا، فكان 78,5% من المشاهدين يحضرون العرض. لكن هذا الرقم بقي بعيداً عن آيسلندا التي أثبتت مجدداً تعلقها بهذه المسابقة، إذ إن 99.9 % من المشاهدين الآيسلنديين، انصرفوا إلى متابعتها في 22 أيار/مايو.