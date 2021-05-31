شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 69.15 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 69.15 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي66.77 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا مدعوما بتوقعات متفائلة بنمو الطلب علي الوقود الربع المقبل.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.6%.