شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 817 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف للغاية وبقيمة جنيه واحد فقط، قياساً على سعر إغلاق الذهب خلال الأسبوع المنقضى، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري 817 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 سجل934 جنيها.

عيار 21 سجل 817 جنيها.

عيار 18 سجل 700.25 جنيه.

أونصة الذهب 1907 دولار.

وارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بشكل محدود، قياسا على الأسعار التى تم تسجيلها بختام جلسات الأسبوع المنقضى، لتبلغ أونصة الذهب اليوم 1907 دولاراً حتى صياغة هذا التقرير مقابل سعر 1904 دولار ختام جلسات الأسبوع.

سعر أونصة الذهب يشهد تذبذبا واضحا رغم أن تداول الذهب فوق خط الدعم "1900 دولار" وهى نقطة المقاومة الحالية، سيؤثر فى حجم الطلب على الذهب والملاذات الآمنة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سيؤثر على حركة الذهب فى مصر، وحدوث ارتفاعات مرتقبة، ووجود الذهب فوق نقطة المقاومة مناخ يدعم الارتفاع.

ويعتبر ارتفاع سعر الذهب لمستويات كبيرة نتيجة اللجوء إلى التحوط وسيلة تدفع نحو جنى الأرباح فى بعض جلسات التداول، وهو ما قد يؤدى إلى هبوط سعر الذهب عالميًا ومن ثم هبوط سعر الذهب فى البلاد العربية بقيم واضحة.