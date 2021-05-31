شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو وسط عطلة رسمية في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي وسط تعاملات هادئة بالتزامن مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.



وتشهد وول ستريت عطلة رسمية اليوم حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة ما يعرف بيوم الذكرى.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفع بنسبة 0.5% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أسبانيا بنسبة 2.7% في أبريل/نيسان، وهو ما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 2.4%، كما ارتفع مؤشر قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو بنسبة 3.8% في الشهر الماضي متجاوزا توقعات ارتفاعه بنسبة 3.4%.



وعلى صعيد التداولات، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 1.2196، وسجل أعلى سعر عند 1.2207 في حين سجل أقل سعر عند 1.2184.