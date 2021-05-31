شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشهد وول ستريت عطلة رسمية اليوم حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة ما يعرف بيوم الذكرى.



وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت يوم الجمعة الماضي (آخر جلسات شهر مايو/أيار) على ارتفاع كما حققت مكاسب شهرية.



وارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 34529 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% ومكاسب شهرية بنسبة 1.9%، وسجل أعلى مستوى عند 34631 نقطة وأقل مستوى عند 34520 نقطة.



وصعد "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13748 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1% وخسائر شهرية بنسبة 1.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 13820 نقطة وأقل مستوى عند 3747 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4204 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% ومكاسب شهرية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 4218 نقطة وأقل مستوى عند 4203 نقاط.