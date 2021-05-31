شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار على وشك تكبد خسارة شهرية جديدة بفعل انحسار احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ،مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،والعملة الأمريكية على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 89.96 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.12 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بحوالي 0.1% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 90.44 نقطة ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تعافي من مستويات منخفضة فى عدة شهور.

ومؤشر الدولار الأمريكي منخفضا قرابة 1.5% على مدار تعاملات أيار/مايو ،والتي تنتهي رسميا فى وقت لاحق اليوم ،على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي.

وتعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وانحسرت تلك الاحتمالات بسبب إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

إذا جاءت وتيرة التوظيف قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماع حزيران/يونيو ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.