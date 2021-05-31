شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،بفضل الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 0.8% إلى مستوي 28.13$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.91$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.86$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل صعود معظم المعادن الثمينة المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو، والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم، فأسعار الفضة مرتفعة بأكثر من 8.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري فى عام 2021.

ويعاذ هذا المكسب الشهري الضخم إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل انحسار احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وانحسرت تلك الاحتمالات بسبب إصرار مسؤولي المركزي الأمريكي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.