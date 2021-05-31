شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية و دويتشه بنك ينخفض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة بالجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،وتظل التداولات هادئة بسبب العطلات فى بريطانيا والولايات المتحدة ،وانخفض سهم دويتشه بنك بأكثر من 2% ليقود خسائر قطاع البنوك والشركات المالية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا قرابة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 450.07 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بأكثر من 1.0% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا فى معظم الدول الأوروبية الكبرى.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ،ليتخلى عن مستواه القياسي المسجل بالجلسة السابقة ،بفعل نشاط عمليات البيع لحاجز الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 0.7% ، بعد هبوط سهم دويتشه بنك.

انخفض سهم دويتشه بنك "أكبر بنك فى ألمانيا" بأكثر من 2% ، بعد تقارير أفادت بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قال إنه قلق بشأن ممارسات مكافحة غسيل الأموال التي يتبعها البنك الألماني.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وتظل التداولات هادئة فى معظم أسواق المال العالمية ، نظرا لإغلاق سوق الأوراق المالية فى بريطانيا والولايات المتحدة لقضاء عطلات عامة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 قرابة 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.