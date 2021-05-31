شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع عودة التداولات أعلى الحاجز النفسي عند 1,900$ للأونصة ، بصدد ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى العام الجاري.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,910.63$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,903.57$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,902.59$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وسجل خلال تلك التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,912.74$ للأونصة ، بفضل الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

وأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 8% على مدار تعاملات أيار/مايو التي تنتهي فى وقت لاحق اليوم ،على وشك تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري خلال العام الجاري ، تحديدا منذ تموز/يوليو 2020.

تعاذ تلك المكاسب الضخمة للمعدن الثمين بشكل أساسي إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وانحسرت تلك الاحتمالات بسبب إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 4 حزيران/يونيو المقبل.

إذا جاءت وتيرة التوظيف قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماع حزيران/يونيو ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.87 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,043.21 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 21 أيار/مايو الجاري.