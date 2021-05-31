شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الكود السعودي»: التأمين الإلزامي على المباني السكنية من 3 أدوار بداية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل ، تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية المكونة من ثلاثة أدوار ابتداء من شهر يوليو القادم 2021

وأضاف «الشعيل» في لقاء تلفزيوني من بعد 1 يوليو بخصوص المباني السكنية الثلاثة أدوار وتحت مباشرة المالك يذهب لشركة التأمين اللي فيها بوليصة التأمين، بالضبط مثل حوادث السيارات، وهذا سوف يطبق بشكل إلزامي على المباني مت ثلاثة أدوار وتحت بداية من يوليو، الآن مطبق على المباني 4 أدوار وفوق”.

وأضاف «الشعيل» في لقاء تليفزيوني” حسب المرسوم الملكي فترة التطبيق هي خمس مراحل ونحن في المرحلة الثالثة، إذا كانت المباني ضمن المراحل السابقة، فيجب على مالك المبنى التوجه لوزارة الشؤون البلدية والقروية ورفع التقرير الخاص بالمبنى.

وأوضح أنه بإمكان مالك المبنى ان يذهب مباشرة لشركة التأمين التي يوجد بها البوليصة، الضبط مثل حوادث السيارات.