مطارات دبي تشيد بقرار إيطاليا فتح باب السفر من الإمارات بدون حجر

دبي: ”الخليج 365”

أشادت مطارات دبي بقرار الحكومة الإيطالية التخلي عن شرط الحجر الصحي لمدة 10 أيام لجميع فئات المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع شرط تطبيق بروتوكول السفر القائم على نتيجة الفحص السالب قبل السفر، اعتباراً من 02 يونيو/حزيران 2021.

وجميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات جوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المطارات الإيطالية (روما/فيوميتشينو، ميلانو/مالبينسا، فينيسيا/ماركو بولو) يمكنهم السفر إلى إيطاليا لجميع الأغراض.

ويتطلب السفر نتيجة فحص سالبة لاختبار كوفيد ـ 19 الذي يتم إجراؤه في غضون 48 ساعة من مغادرة رحلتهم من دولة الإمارات، وسيقوم جميع المسافرين فوق عمر سنتين، بإجراء فحص سريع لكوفيد ـ 19 عند الوصول إلى إيطاليا. وسيتمكن المسافرون ذوو النتائج السالبة من السفر في أنحاء إيطاليا دون أي قيود، بينما سيضطر المسافرون الذين ثبتت إصابتهم، إلى الخضوع لفترة من العزلة في فندق معتمد وفقاً لبروتوكولات كوفيد ـ 19 السائدة.

وقال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «هذه خطوة مهمة نحو التعافي من الوباء العالمي وستمنح المسافرين إلى أوروبا فرصة للتخطيط للرحلات التي طال انتظارها إلى واحدة من أكثر الوجهات شهرة في العالم».

وقد يعزز القرار الثقة التي يتمتع بها البلدان في نهجهما للتغلب على آثار جائحة كوفيد ـ 19. وتعتبر هذه الوجهة واحدة من أهم ممرات السفر الثنائية التي تعتبر حيوية لإعادة تحفيز السفر.

وقد صرح كذلك: «نحن نأمل أن تحذو الدول الأخرى حذو إيطاليا في قيادة الانتعاش العالمي».

وأضاف جريفيث: «لقد تسبب الوباء في كثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية ودمر ملايين الوظائف في العديد من الصناعات على مدار الأربعة عشر شهراً الماضية. ما يحتاج إليه العالم بشدة الآن، هو عودة آمنة للتنقل والاتصال لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، بناء على إدارة حكيمة للمخاطر بدلاً من تجنبها».

والممر الإماراتي الإيطالي هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات ممرات السفر التي وقعتها دولة الإمارات، بما في ذلك مع اليونان، وصربيا، وسيشيل والبحرين، والتي تسمح للمقيمين الذين تم تطعيمهم بالزيارة دون متطلبات الحجر الصحي عند وصولهم.