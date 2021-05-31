شكرا لقرائتكم خبر عن نظام «زودياك» يقدّم ترقيات لتطوير العمليات في محطة عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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اعتمدت شركة عدن لتطوير الموانئ نظام تشغيل محطات الحاويات «زودياك» (ZODIAC) في محطة الحاويات في عدن باليمن، لتضع هذه التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المحطة عبر تطبيقاتها المتكاملة.

ولكونها من أوائل عملاء برمجيات «زودياك» منذ عام 2012، اختارت شركة عدن لتطوير الموانئ، الاستمرار في الاستعانة بحلول برمجيات «زودياك» في ترقية منظومتها من نسخة (Zodiac 5.0) إلى نسخة (Zodiac 7.1) التي تعتبر إحدى أكثر أنظمة إدارة الموانئ ومحطات الحاويات تقدماً وسهولة في الاستخدام في أسواق اليوم، مما يعني أن تعزيز عمليات المحطة سيضمن الانتقال السلس حتى أثناء جائحة «كوفيد ـ 19»، حيث تواصل «زودياك» تزويد عملائها بالدعم الكامل للوصول إلى سلاسل التوريد العالمية بكفاءة وقدرة عاليتين.

وقال الدكتور محمد أمزربه، رئيس مجلس إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ: «ستعمل حلول زودياك المتقدمة لتشغيل محطات الحاويات، على جعل عمليات التجارة أكثر ذكاء، لتقدم عصراً جديداً في مجال عمليات المحطات في اليمن مع الانتقال من النظام التشغيلي السابق إلى معدلات إنتاجية عالية، وفي نفس الوقت إدارة محطة الحاويات بشكل أكثر كفاءة. إننا على ثقة بأن التكنولوجيا المتقدمة ستجد الكثير من المعجبين في مناطق العالم المختلفة».

وقال الدكتور محمد رحمة، رئيس برمجيات «زودياك»: «باستخدام التطورات التكنولوجية المتقدمة حالياً مثل جمع البيانات في الوقت الحقيقي والرقمنة والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، تقوم برمجيات «زودياك» بإنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة لإدارة الموانئ وموظفي العمليات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد».