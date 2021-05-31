شكرا لقرائتكم خبر عن أصول القطاع المصرفي السائلة تتجاوز 486 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 15.9% في الربع الأول 2021 مقابل 15.4% في الربع الأخير من العام الماضي، و14.6% في الربع الأول 2020.

وارتفعت الأصول السائلة لدى القطاع المصرفي بالدولة بحوالي 2.6%، وبواقع 12.45 مليار درهم لتصل إلى 486.58 مليار درهم في نهاية الربع الأول مقابل 474.14 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووصلت نسبة رأس المال المقاس بالمخاطرة للنظام المصرفي بالدولة إلى 17.9% في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 18.1% في نهاية العام الماضي، و16.9% في نهاية الربع الأول 2020.

وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للربع الأول من 2021 ارتفاعاً نسبياً في القروض المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي لتبلغ 8.3% من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول 2021، مقابل 8.2% في نهاية الربع الأخير 2020 و6.9% في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرها «المركزي»، الاثنين وصلت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل للقطاع المصرفي في الإمارات إلى 65.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 68.5% في الربع الأخير 2020 و68% في الربع الأول من العام الماضي.