«لوكسمبورج» تُهدي جناحها في «إكسبو» إلى الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت لوكسمبورج إهداء جناحها في «إكسبو 2020 دبي» إلى دولة الإمارات، في تأكيد لالتزامها بالإرث الهادف والدائم للنسخة القادمة من «إكسبو» الدولي، ولمتانة العلاقات المتنامية بين البلدين.

وجاء الإعلان في الوقت الذي رحّبت فيه ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لـ«إكسبو 2020 دبي»، بوزير الاقتصاد ووزير التعاون التنموي والشؤون الإنسانية في لوكسمبورج فرانز فايوت، أثناء زيارته للدولة.

وقالت الهاشمي: «لم تكن حاجة الناس والمجتمعات والشركات والدول أبداً أكبر مما هي عليه الآن، للالتقاء وتبادل الأفكار من أجل مستقبل أفضل وكل التقدير لقرار حكومة لوكسمبورج بإهدائها هذا الجناح المتميز للإمارات».

وأضافت: «إن أفعالنا اليوم ستؤثر في البيئة التي نتركها لأطفالنا غداً، ويجسّد هذا العمل الكريم مسؤوليتنا الجماعية في ترك أثر إيجابي دائم. ستُبهر رؤية لوكسمبورج المبتكرة والمستدامة ملايين الزوار في «إكسبو 2020 دبي»، وستُلهم أجيالاً قادمة بوصفها جزءاً دائماً من مدينة «دستركت 2020» المستقبلية التي ستمثل مستقبل موقع «إكسبو 2020 دبي».

وضمن وفد اقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ناقش الوزيران أيضاً، رؤيتهما المشتركة للابتكار والتنمية المستدامة واستكشاف الفضاء والتعدين.

وتعد زيارة فرانز فايوت أول زيارة وزارية لجناح لوكسمبورج، الذي من المقرر أن يكتمل في موعد أقصاه منتصف يونيو.

ويقوم الجناح الذي يرفع شعار «لوكسمبورج الغنية بالموارد»، على فكرة شريط موبيوس، وهو شكل لامتناه يجسد انفتاح البلد وديناميته والتزامه بالاقتصاد الدائري.

وقال فرانز فايوت: «سيكون «إكسبو 2020 دبي» منصة فريدة للوكسمبورج للتعاون مع أبرز الدول المبتكِرة في أنحاء العالم، وبناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في المنطقة وخارجها. يسعدنا أن نكون جزءاً من إرث إكسبو عبر الإسهام بجناحنا، بوصفه أحد المباني المستدامة في الموقع، وسيكون هذا الجناح منارة أمل لجميع زواره طوال فترة إقامة إكسبو الممتدة لزمن طويل في المستقبل».

وسيكون جناح لوكسمبورج المؤلف من 3 طوابق مختبراً لإعادة النظر في الأسئلة الملحة المرتبطة بالموارد الطبيعية، حيث يضم ردهة خضراء تُعيد استخدام المياه المنتجة من أنظمة تكييف الهواء لري النباتات في أنحاء الجناح. وسيكون بوسع الزوار النزول من الطابق العلوي إلى القاع عبر زلاجة عملاقة، في إشارة ضمنية إلى المعرض السنوي الذي تقيمه البلاد.