شكرا لقرائتكم خبر عن 869 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 869 مليون درهم حيث شهدت الدائرة، الاثنين تسجيل 237 مبايعة بقيمة 636.47 مليون درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 192.88 مليون درهم و196 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 443.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 212.59 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 30.91 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 181.68 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 23 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 20.2 مليون درهم كان أهمها في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم.