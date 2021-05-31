شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمهرجانات»: «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بداية موسم صيفي واعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مشاركة عدد من أبرز الشركاء في قطاع التجزئة لتقديم تجربة تسوق مميزة لسكان وزوار دبي، وذلك من خلال عروض ترويجية كبرى وتخفيضات مذهلة وصلت إلى 90 بالمئة.

وقدمت المتاجر والعلامات التجارية الكبرى في قطاع التجزئة العروض الترويجية والصفقات والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة على مدار 72 ساعة من 27 وحتى 29 مايو. وتقام فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بمعدل مرتين سنوياً وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها، بالإضافة إلى الشريك الرئيسي بطاقة «ماستر كارد» من بنك رأس الخيمة الوطني.

وتعد الدورة الأولى للفعالية لهذا العام بمثابة انطلاق للموسم الصيفي المزدحم الذي يقدم الكثير من عروض التسوق والترفيه داخل مراكز التسوق والمعالم الشهيرة في مختلف أنحاء المدينة.

موسم صيفي واعد

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لقد سعدنا بتنظيم دورة ناجحة أخرى من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، والتي شكلت بداية رائعة لموسم صيفي واعد في دبي. وقدمت الفعالية أكبر وأفضل عروض التجزئة التي عززت مكانة دبي كوجهة رائعة تستقطب الزوار من جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم. وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بشكل وثيق مع شركائها في قطاع التجزئة لضمان تقديم دورة ناجحة تثري تجربة التسوق للأفراد والعائلات».

مكافآت مثيرة

وعلق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «تعد فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى حدثاً أساسياً على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث تقدّم أفضل العروض الممكنة للمستهلكين، كما تتماشى شراكتنا هذه مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع هدف بنك رأس الخيمة الوطني الرامي إلى توفير أقصى قيمة لعملائه. نحن سعداء بالمشاركة في تقديم هذه الدورة للفعالية، حيث نفتح الأبواب لمكافآت جديدة ومثيرة لنمط حياة مميّز والتي يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة منها على الفور. ويوفّر برنامج المكافآت الخاص بنا لحاملي بطاقات راك بنك ماستركارد خيارات استعادة النقود ونقاط المكافآت والأميال عند التسوق.

أفضل عروض دبي

وقال ديفيد هويسر مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: نعمل بشكلٍ وثيق مع شركائنا في قطاع التجزئة خلال فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى السنوية لنمنح ضيوفنا مجموعةً من أفضل عروض دبي في مكانٍ واحد. ونلتزم باتّباع أحدث توجيهات الحكومة، شهدنا استقبال عدد كبير من المتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول للاستفادة من عروض التسوّق التي قدمناها لهم. وسيواصل زوّار الوجهة الاستمتاع بتجربة تسوّق استثنائية بمشاركة أكثر من 400 علامة دولية وإقليمية في مجالات الموضة والجمال والإلكترونيات والمأكولات، إلى جانب العرض البصري الرائد تخيّل الذي حقق رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس.

تسريع وتيرة التعافي

من ناحيتها، قالت غايل سانجستر، مديرة إدارة الأصول في نخيل مولز: يسعدنا أن نختتم نسخة أخرى ناجحة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي استمرت لثلاثة أيام في ابن بطوطة مول ونخيل مول. لقد شكلت هذه التخفيضات الكبرى جزءاً من تقويم الفعاليات السنوي للبيع بالتجزئة في جميع الوجهات الرئيسية التابعة لنا. وأدت الفعاليات والمهرجانات السنوية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة دوراً فعّالاً في تسريع وتيرة تعافي قطاع التجزئة في دبي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة المتنامية باعتبارها وجهة تسوق وترفيه عالمية رائدة.

تجربة ممتعة

وعلقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا قائلة: يعتبر التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا تجربة ممتعة بحد ذاتها، وما زاد من متعة التسوق إقامة فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، حيث استفاد المتسوقون من تخفيضات وصلت إلى 90 في المئة على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات ضمن مختلف الفئات بداية من الأزياء والأحذية وحتى الإكسسوارات والمفروشات».