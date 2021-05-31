شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الفتان» و«سوندر» لإدارة الشقق الفندقية الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مجموعة «سوندر»، رسمياً عن إدارة منشأة أجنحة «سوندر جي بي آر» في مساكن شاطئ جميرا في دبي التي تعود ملكيتها إلى شركة «الفتان» العقارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وتعليقاً على الشراكة يقول سوبي جوزيف المدير الإداري لشركة «الفتان»: «نفتخر بشراكتنا مع «سوندر» التي تقدم أسلوب إقامة فريد من نوعه في دبي. لا تتمتع أجنحة «سوندر جي بي آر» بموقعها المثالي في قلب مساكن شاطئ جميرا فحسب، بل توفر للضيوف مزيجاً مثالياً من الحياة العصرية وأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. نؤمن بالتغيير نحو الأفضل، لذا نعتقد بأن نموذج «سوندر» في إدارة العقارات هو الطريق إلى مستقبل الضيافة الحديثة، خصوصاً مع تغيير أسلوب الحياة بعد الجائحة وتأثر الطريقة التي يسافر بها الناس حول العالم في المستقبل».

وقال مارتن بيكارد الرئيس العالمي لقطاع العقارات في «سوندر»: يسعدنا أن نرى اهتماماً كبيراً من المسافرين من جميع أنحاء العالم بوجودنا في الإمارات، وذلك منذ انطلاقنا في دبي أواخر عام 2019، كما لاحظنا أن اعتمادنا على التكنولوجيا كان له أثر كبير في جذب الضيوف الذين يتوقون إلى تجربة ضيافة مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والتصميم المبتكر» وتابع بيكارد: «إن تمكّن ضيوفنا من طلب المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بكبسة زر واحدة من خلال تطبيق «سوندر» الذكي فإن ذلك يعتبر عامل تمييز فريد في قطاع الضيافة بدولة الإمارات.»