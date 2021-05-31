شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. عائلة ترمي جثة متوفى بـ «كورونا» في النهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت ولاية أوتار براديش الهندية حادثة مروعة، تسببت في صدمة في البلاد، بعد انتشار فيديو على نطاق واسع يظهر شخصان يقومان بإلقاء جثة متوفى بفيروس «كورونا» من فوق جسر، لتستقر في قاع النهر، وفق ما نشرت وسائل إعلام.

ووقع الحادث قبل يومين في منطقة بالرامبور، وشوهد في الفيديو الصادم رجلان- أحدهما يرتدي بذلة معدات الوقاية الشخصية- يحاولان استخراج جثة من كيس، وإلقاءها من على الجسر فوق نهر رابتي. ووثق المشهد من قبل شخصين كانا يقودان سيارتهما بالقرب من المنطقة. وأثار الفيديو جدلاً عقب بثه على مواقع التواصل، أعلنت على إثره السلطات ضبط المتورطين في الحادثة.

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في بالرامبور، في في سينغ، أن الجثة كانت بالفعل لمريض توفي جراء مضاعفات «كورونا»، وأن الأقارب كانوا يحاولون التخلص منها في النهر.

وأضاف: «كشفت التحقيقات الأولية أن المريض دخل المستشفى في 25 مايو/ أيار، وتوفي بعد ثلاثة أيام. وفقاً لبروتوكول «COVID-19»، تم تسليم الجثة إلى أقاربه، لكنهم ألقوا بالجثة في النهر».

وتابع: «سيتم رفع قضية، واتخاذ إجراءات صارمة». وأكدت الشرطة في بالرامبور تسجيل قضية ضد الأسرة، وإعادة الجثة مجدداً إليها.

وبدأت السلطات تحقيقاتها في القضة؛ بسبب انتهاك التعليمات الصارمة التي أصدرتها الحكومة بعدم التخلص من الجثث في الأنهار.

وتسببت حادثة سابقة هذا الشهر في صدمة في الهند، بعدما جرفت المياه مئات الجثث على ضفاف نهر جانجا في أوتار براديش، طلبت على إثرها الحكومة من الولايات التأكد من التخلص من الجثث بشكل صحيح.