شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم 500 مبنى تراثي في «القاهرة التاريخية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تواصل محافظة القاهرة ترميم 500 مبنى تراثي في «القاهرة التاريخية»، وتوحيد واجهات المحال التجارية بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المحافظة أن المرحلة الحالية تشمل ترميم واجهات 36 عقاراً، وتم بالفعل الانتهاء من 6 منها في ميدان مصطفى كامل وميدان طلعت حرب، كما بدأت أعمال الترميم في عمارة يعقوبيان، وعدد آخر في شارع محمود بسيوني والشوارع المتفرعة من ميدان طلعت حرب، وذلك لكي تظهر المباني بشكلها الحضاري ذي الطراز المعماري الفريد لأن لكل عقار في وسط البلد طرازه الخاص.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم توحيد تصميم لافتات المحلات في منطقة القاهرة الخديوية، بالشكل نفسه الذي تم تنفيذه في ميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري للمنطقة.