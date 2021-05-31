شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة تدرس خفض نفقات الاتحادات ومردود لاعبي الفئات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

شرعت الهيئة العامة للرياضة في تطبيق آليات لخفض النفقات المالية للجهات الرياضية المنضوية تحت مظلتها، من خلال تقديم خدمات لوجستية مركزية مشتركة؛ بهدف دعم وتطوير العمل الإداري لها، والتقليل من النفقات، علاوة على تسريع إنجاز الأعمال والمهام ذات الصلة باختصاصها.

وعممت الهيئة على الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية استبياناً طرحته لدراسة مستوى الخدمات التي تقدمها، وطلبت موافاتها ببيانات عن أعداد الموظفين، وكيفية تدريبهم، علاوة على المطبق لديها بشأن تطوير القيادة والتواصل والإعلام والتواصل الاجتماعي والتسويق والرعاية وإدارة الفعاليات والمسابقات، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا والاستراتيجية، وتحديد الأهداف والتخطيط وإدارة المشاريع.

من جهة أخرى، تجري الهيئة حصراً لأعداد اللاعبين المقيدين المشاركين في المسابقات الرسمية من الفئات الأربع المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة: «أبناء المواطنات، حملة جواز سفر الدولة، مواليد الدولة، المقيمون في الدولة»، وطلبت من الجهات الرياضية موافاتها بالأعداد والإيجابيات والسلبيات والمقترحات والتوصيات الخاصة بمشاركة لاعبي «الفئات» في مختلف المسابقات.