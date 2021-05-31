شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان العراقي فائز جاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي، الاثنين، الممثل العراقي فائز جاسم عن عمر ناهز الـ 45 عاماً بعد معاناة مع المرض. وكان الراحل الذي يعرف بـ«سنفور» الدراما العراقية بسبب قصر قامته، رقد في أحد مشافي العاصمة بغداد بعد أن فقد الوعي، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، ولكن لم تنجح جهودهم.

ويحظى جاسم بشعبية جيدة في الشارع العراقي، وكذلك في الوسط الفني سواء في المسرح أو الدراما التلفزيونية، بسبب شخصيته المرحة وتحمّله لكل «مزاح» زملائه،وجمهوره.

ونعاه الكثير من الفنانين العراقيين على صفحاتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.