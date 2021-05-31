شكرا لقرائتكم خبر عن «كويت مراكش كويت» خلال أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المخرج عمار هاشم الموسوي عن الملصق الدعائي لأحدث أعماله السينمائية بعنوان «كويت مراكش كويت»، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبل، وكتب الموسوي قصة الفيلم على الملصق، مؤكداً طرحه قريباً في دور السينما في الخليج والوطن العربي.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد العنونان، محمد عاشور، سلطان الفرج، وشهد السلمان، ومن المغرب فرح زريويل وزهير الزهراني، وبوبكر فهمي. الفيلم من تأليف وإخراج عمار هاشم الموسوي، وتدور أحداثه حول أحمد ونسيبة ومحمد الذين يحاولون النجاح في التجارة بالكويت، ودائماً ما نجدهم يفشلان فشلاً ذريعاً، فيأخذان بنصيحة تاجر كبير من الكويت بأن يسافرا إلى المغرب للعمل هناك، وبالفعل يذهبان، وتتحول تجارتهما إلى مفارقات كوميدية ويقع محمد في حب لبنى الفتاة المغربية، ويظل أحمد وحيداً حتى تنتهي رحلتهما بأحداث غريبة وغامضة.