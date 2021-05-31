شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: 7 مليارات جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية بمصانع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والعضوين المنتدبين للشؤون المالية والفنية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، بحسب بيان الوزارة آخر المستجدات فيما يخص الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

جانب من الاجتماع

كما تم استعراض موقف تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة، والذي يعد قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر يونيو 2021، حيث يجري حاليا تركيب الآلات التي ستستخدم في التدريب.

وفي هذا الصدد، أكد هشام توفيق على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر لمشروع التطوير، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والاستعدادت الخاصة بتركيب الماكينات الحديثة بعد إتمام الأعمال الإنشائية.

وفيما يخص تطوير محالج القطن، تابع الوزير الموقف بالنسبة للثلاثة محالج الجديدة التي تم الانتهاء من إنشاءها مؤخرًا في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، حيث وصلت بعض الماكينات وجاري توريد باقي المعدات تمهيدا لتركيبها وتشغيل الثلاثة محالج خلال موسم القطن المقبل 2021/2022.

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