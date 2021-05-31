شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المنافسة يلقى محاضرة بالجامعة الألمانية للتعريف بأهمية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة؛ حول قانون الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة، وأهميتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد القومي.

وجاءت المحاضرة بدعوة من الجامعة، وفي إطار إستراتيجية الجهاز، والتي يقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأحكام القانون داخل المجتمع؛ ومن بين الفئات المستهدفة الطلاب والمجتمع الأكاديمي، حيث يسهم ذلك في خلق جيل واعٍ بسياسات المنافسة.

وتطرق ممتاز -خلال محاضرته- إلى التعريف بسياسات وقانون المنافسة، وأشكال الممارسات الاحتكارية كالاتفاقات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وأدوات وطرق مكافحتها، والتأثير السلبي لتلك الممارسات على المال العام، والرقابة على الاندماجات والاستحواذات، وأدوات فحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق، وحرصًا على رفاهية المستهلك وضمان حصوله على السلع والخدمات بسعرها العادل.

كما استعرض تطور سياسات المنافسة والقوانين والتشريعات المتعلقة بها عالميًّا وفي مصر بشكل خاص، مشيرًا إلى فوائد حرية المنافسة من تقديم السلع والخدمات بجودة أعلى وبأسعار أقل، والتنوع والابتكار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات احتكارية؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ككل، موضحًا الفارق بين الأسواق التي تشهد ممارسات احتكارية واحتكار القلة للسلع والخدمات والأسواق المفتوحة.

وأوضح إستراتيجية عمل الجهاز في الفترة الحالية والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.