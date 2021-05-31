شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "إيجيكو" تحولها لشركة تشمل المقاولات والأنشطة الزراعية والاستيراد والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر المباني والإنشاءات "ايجيكو" تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة بحيث يحدد رأس مال الشركة المرخص به الاسم بمبلغ 250,000,000 جنيه، وحدد رأس المال المصدر المدفوع بمبلغ 179,000,000 جنيه موزعة على 358 مليون سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل لشركة القابضة للتشييد والتعمير.

‏كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير وبحضور المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذي للشركة تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي وفق ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم بحيث تقوم الشركة داخل مصر وخارجها باعمال مقاولات أعمال المباني والإنشاءات والمشروعات العامة والخاصة وكذلك العمائر المعدة للاستغلال ومخازن الإيداع والعنابر تحت الأرض سواء بطريقة تقليدية أو بالوحدات سابقة التجهيز والصب، وما يتعلق بها في شكل مصانع للمساكن الجاهزة أو وحدات الخرسانة سابقة الإجهاد.

أحمد ابو شبانة رئيس شركة إيجيكلو

وتنفيذ مقاولات الإنشاءات العمومية والخصوصية بحرية كانت أو برية كبناءالموانئ البحرية والنارية والجوية وخلافه، علاوة على الصرف المغطى والصحي وشبكات المياه والكهرباء و أعمال الكباري والطرق .

وكذلك الاستثمار العقاري والتطوير العقاري من شراء وبيع الأراضي والعقارات، وتقسيمها وترفيقها وإقامة المبانى عليها بغرض البيع أو التأجير.

وتنفيذ أعمال مالية أو تجارية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال الشركة وكل ما يستتبع هذا النشاط من عمليات تجارية واستيراد وتصدير وورش انتاجية وخلافه.

كما قررت الجمعية العمومية غير العادية حق المشاركة، أو الاشتراك في مشروعات مشتركة وإنشاء شركات مع الغير سواء كان شخص عام أو خاص في إطار القوانين واللوائح المعمول بها بأى وجه من الوجوه مع الهيئات في مصر او الخارج.

كما يمكن قبول التوكيلات التجارية في المواد والصناعات الداخلة في نشاطها من الشركة الأجنبية والمحلية، بجانب إدارة المشروعات الزراعية (الإنتاج النباتي والحيواني والداجنى وكافة مشروعات تربية الطيور والحيوانات).

بجانب تملك وشراء وتقسيم وبيع واستئجار وتأجير واستصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للزراعة والأشراف على المسطحات الخضراء والحدائق واستيراد، وتصدير ما يلزم من معدات وأدوات ونباتات وزهور وتقاوى وغيرها، مع تنفيذ مشروعات لاند سكيب أعمال انشاءات المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والزهور وشبكات الري بمختلف أنواعها، بجانب تربية الماشية والإنتاج الداجنى وإنتاج سلالات واللحوم الحمراء والبيضاء والالبان وبيض المائدة وكافة المنتجات المرتبطة بهذا النشاط و مكونات الأعلاف والإضافات والمكملات الغذائية.

كما قررت الجمعية العمومية السماح للشركة بإضافة نشاط تسويق المنتجات الزراعية، وكافة منتجات الشركة سواء محليا، أو تصديرها للأسواق الخارجية وكذلك استيراد المستلزمات اللازمة لمزاولة أنشطتها المختلفة واستيراد السلع الغذائية وخاصة ما يتعلق بأنشطتها مثل الدواجن المجمدة واللحوم المجمدة مع استيراد وتصدير والحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية والألبان ومستلزماتها وتجارة الأسمدة .