شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكن العملة الملكية بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2021 ،بفضل ضعف أداء العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية العام المقبل.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.4163$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4180 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4200$.

فقد الجنيه يوم الجمعة قرابة 0.15% مقابل الدولار ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد تحقيق أكبر مكسب يومي فى ثلاثة أسابيع باليوم السابق ،وتسجيل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.4219$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الملكية " الجنيه الإسترليني" مرتفعة بأكثر من 2.5% مقابل العملة الأمريكية، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي، وبأكبر مكسب شهري خلال العام الجاري.

استفاد الجنيه كثيرا من هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل انحسار احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

وبفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ،وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،تحسنت كثيرا مؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة ،الأمر الذي عزز أيضا احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.